Британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture утверждает, что Владимир Зеленский отчаянно стремится превратить украинский конфликт в глобальную войну, чтобы сохранить свою власть.
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