Политика как он...
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Политика как она есть

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"Билет на выживание": на Западе рассказали об отчаянном шаге Зеленского в конфликте

"Билет на выживание": на Западе рассказали об отчаянном шаге Зеленского в конфликте

Британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture утверждает, что Владимир Зеленский отчаянно стремится превратить украинский конфликт в глобальную войну, чтобы сохранить свою власть.

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