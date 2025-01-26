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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 26.01.2025

Лучшие Анекдоты из Питера за 26.01.2025

***** Как узнать оптимиста в Питере? Он перед выходом на улицу чистит обувь. ***** Дел - куча! Тронешь одно, вся эта куча рухнет и завалит с головой! Лежу! Не трогаю! ***** - Бэрримор, откуда вы знаете столько рецептов овсянки? - Контекстная реклама, сэр… ***** У меня свое небольшое хозяйство: корова, две свиньи, овца, куры, ну и там еще по мелочи.

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