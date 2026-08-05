В России высказались о реакции Зеленского на ночной массированный удар по Украине

Если президент Украины Владимир Зеленский думает, что удары по гражданскому населению России останутся без ответа, он ошибается, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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