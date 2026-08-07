«Бумажный» рост и реальный дефицит: аналитики назвали лидеров зарплатной гонки 2026 года

Названы отрасли, в которых отмечается рост зарплат.Аналитики портала hh.ru зафиксировали самый стремительный рост зарплатных предложений в первом полугодии 2026 года у гейм-дизайнеров, операторов call-центров и машинистов.
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