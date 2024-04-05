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Политолог Журавлев рассказал, что обсуждали министр обороны РФ и Франции

Политолог Журавлев рассказал, что обсуждали министр обороны РФ и Франции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню объяснил ему, какой будет ответ нашей страны на ввод их войск на территорию Украины.

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