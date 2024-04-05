Политолог Журавлев рассказал, что обсуждали министр обороны РФ и Франции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонного разговора с главой оборонного ведомства Франции Себастьяном Лекорню объяснил ему, какой будет ответ нашей страны на ввод их войск на территорию Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии