Первый в мире спотовый ETF на BTC пострадал от запуска криптофонов на фондовых биржах США

Первый в мире спотовый Bitcoin ETF появился на фондовой бирже Канады. Начиная с 18-го февраля, инвесторы могли вложиться в BTC, купив акции Purpose Bitcoin ETF (BTCC), чей курс был жестко привязан к стоимости криптовалюты, а паи обеспечены реальным ее запасом.