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Русская весна

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Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии — La Vanguardia

Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии — La Vanguardia

Офицеры ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте, пишет La Vanguardia. «Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой будет больше людей (у ВСУ — Прим.

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