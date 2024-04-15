Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии — La Vanguardia

Офицеры ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте, пишет La Vanguardia. «Украинские генералы признают, что российские войска превосходят украинские по численности в семь-десять раз, при этом если на передовой будет больше людей (у ВСУ — Прим.