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27 апреля – День российского парламентаризма: от вечевой Псковско-Новгородской демократии до сегодняшних дней

27 апреля – День российского парламентаризма: от вечевой Псковско-Новгородской демократии до сегодняшних дней

На 27 апреля в нашей стране приходится одна из знаменательных дат – День российского парламентаризма.

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