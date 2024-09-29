РИА Новости: спецназ ВС РФ успешно жжет технику ВСУ в их тылу в Курской области

Операторам дронов в составе спецназа группировки российских войск "Север" приходится максимально близко подъезжать к местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их глубоком тылу в Курской области, чтобы поразить и сжечь их технику.
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