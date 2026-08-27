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Царьград

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"Енисей" подписал контракт с форвардом Такером до сезона 2026/27

"Енисей" подписал контракт с форвардом Такером до сезона 2026/27

Баскетбольный клуб "Енисей" заключил контракт до сезона 2026/27 с форвардом Джорданом Такером. Воспитанник университетов Дьюка и Батлера, он играл в G-лиге, а также в чемпионатах нескольких европейских стран.

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