"Енисей" подписал контракт с форвардом Такером до сезона 2026/27

Баскетбольный клуб "Енисей" заключил контракт до сезона 2026/27 с форвардом Джорданом Такером. Воспитанник университетов Дьюка и Батлера, он играл в G-лиге, а также в чемпионатах нескольких европейских стран.
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