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Economist: в Газе погибло много детей из-за высокой рождаемости

Economist: в Газе погибло много детей из-за высокой рождаемости

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Большую долю детей среди погибших жителей сектора Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта можно объяснить политикой по поощрению рождаемости правящего в анклаве движения ХАМАС, считают обозреватели The Economist.

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Комментарии
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Juri дедов
Погибло много детей из-за высокой рождаемости. Еслиб не родились - не погибли бы. Гениально!!! Лучшее не придумать.
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