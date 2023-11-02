Economist: в Газе погибло много детей из-за высокой рождаемости

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Большую долю детей среди погибших жителей сектора Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта можно объяснить политикой по поощрению рождаемости правящего в анклаве движения ХАМАС, считают обозреватели The Economist.
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