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Усть-каменогорское «Торпедо» представило тренерский штаб на сезон-2021/22

Усть-каменогорское «Торпедо» представило тренерский штаб на сезон-2021/22. Главный тренер: Сулейманов Руслан Мухаметханафович Старший тренер: Фадеев Евгений Александрович Тренер вратарей: Медведев Роман Владимирович Тренер: Корабейников Андрей Викторович Тренер по общефизической подготовке: Елисеев Игорь Юрьевич Обыграй соперников в серии пенальти и приведи свою команду к победе на Евро Наши клубы жалуются на судейство в Европе.

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