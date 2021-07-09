Усть-каменогорское «Торпедо» представило тренерский штаб на сезон-2021/22. Главный тренер: Сулейманов Руслан Мухаметханафович Старший тренер: Фадеев Евгений Александрович Тренер вратарей: Медведев Роман Владимирович Тренер: Корабейников Андрей Викторович Тренер по общефизической подготовке: Елисеев Игорь Юрьевич Обыграй соперников в серии пенальти и приведи свою команду к победе на Евро Наши клубы жалуются на судейство в Европе.
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