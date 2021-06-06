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Дюбуа завоевал временный пояс WBA, нокаутировав соперника во 2-м раунде

Состоялся вечер бокса в британском Телфорде. В главном событии местный тяжеловес Даниэль Дюбуа (16-1, 15 КО) во 2-м раунде нокаутировал румына Богдана Дину (20-3, 16 КО) и завоевал временный титул WBA.

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