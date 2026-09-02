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Клубы АПЛ в среднем потратили больше 200 млн евро за летнее трансферное окно

Клубы АПЛ в среднем потратили больше 200 млн евро за летнее трансферное окно

Клубы АПЛ потратили в среднем 181 млн фунтов (около 211 млн евро) в летнее трансферное окно.Клубы АПЛ потратили в среднем 181 млн фунтов (около 211 млн евро) в летнее трансферное окно.

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