Сотрудники УМВД России по Липецкой области, общественники и ветераны приняли участие в траурном митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим в сентябре 2004 года в городе Беслан, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, большинство из которых дети.