Алексей Тихонов: «Главное, что Шишкова и Наумов дали парному катанию – невероятно легкий стиль, очень воздушный»

29 января пассажирский самолет Bombardier при заходе на посадку столкнулся с вертолетом Black Hawk. Погибли 67 человек, в том числе чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
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