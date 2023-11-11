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12 ноября: этот день в истории России

12 ноября: этот день в истории России

12 ноября: этот день в истории России Юлия Якобсон12 ноября является важным днем в истории России. Например, 12 ноября 1803 года было назначено официальное назначение Николая Михайловича Карамзина на пост «российского историографа».

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