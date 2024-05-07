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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» намерен предложить Андронову новый контракт на год (Metaratings)

Как сообщает Metaratings, стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. В сезоне-2023/24 на счету 34-летнего Сергея Андронова 59 матчей регулярного чемпионата и 18 (7+11) очков при показателе полезности «+2».

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