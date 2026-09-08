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ИА Регнум

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Студент из Омска рассказал, как компьютерные игры помогли освоить БПЛА

Студент из Омска рассказал, как компьютерные игры помогли освоить БПЛА

Студент Омского политехнического университета (ОмГТУ) Алексей Смирнов, служащий по спецконтракту в войсках беспилотных систем, прошел обучение и готов к выполнению боевых задач.

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