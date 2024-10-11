Женщины страдают от депрессии чаще, чем мужчины

Женщины впадают в состояние депрессии примерно в два раза чаще, чем мужчины. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала заведующая кафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета Марина Кинкулькина.