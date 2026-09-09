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Царьград

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"Соглашение - до конца октября": Кремль через Уиткоффа поставил Киеву жёсткий ультиматум. Цена за отказ известна

"Соглашение - до конца октября": Кремль через Уиткоффа поставил Киеву жёсткий ультиматум. Цена за отказ известна

Кремль через американского дипломата Стива Уиткоффа поставил Киеву жёсткий ультиматум. Киев должен подписать мир в ближайшие пару месяцев.

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