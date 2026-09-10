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FiNE NEWS

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В России появилась сфера со средней зарплатой выше миллиона рублей

В России появилась сфера со средней зарплатой выше миллиона рублей

Морское пастбищное рыбоводство стало единственной отраслью российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии 2026 года превысила один миллион рублей.

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Новый комментарий от пользователя
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C Major

понятие "работа и заработали" можно отнести толко к первым перечисленным,которые выращивали мальков,а остальные - не "заработали",их даже к "купи -продай" нельзя причислить..