В России появилась сфера со средней зарплатой выше миллиона рублей

Морское пастбищное рыбоводство стало единственной отраслью российской экономики, где средняя зарплата в первом полугодии 2026 года превысила один миллион рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как платить меньш...
- В Рязани приостан...
- Ночную икру свело...
понятие "работа и заработали" можно отнести толко к первым перечисленным,которые выращивали мальков,а остальные - не "заработали",их даже к "купи -продай" нельзя причислить..