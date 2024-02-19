Минобороны РФ показало кадры уничтоженной украинской техники под Авдеевкой

Минобороны РФ в понедельник, 19 февраля, опубликовало новые кадры брошенной во время бегства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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