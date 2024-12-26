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ФСБ предотвратила атаку украинского агента на военных Минобороны России

ФСБ предотвратила атаку украинского агента на военных Минобороны России

ФСБ задержала украинского агента, планировавшего бомбовую атаку на военного Минобороны России. Посылка с бомбой была получена в Люберцах, но передать её не удалось благодаря оперативной работе спецслужб.

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