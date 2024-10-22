Планы с потерей территории рассматривать не будут — офис Зеленского

Киев будет рассматривать только те инициативы, где присутствует терротиральная целостность Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 22 октября в статье, опубликованной финской газетой Hufvudstadsbladet.
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