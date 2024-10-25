Совет при Президенте России не поддержал законопроект о «дипфейках»

Совет при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал законопроект о «дипфейках», авторы которого предложили запретить использовать синтезированный человеческий голос без согласия обладателя.
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