Уральский ученый предложил Путину использовать ядерные удары для изоляции Украины от Запада. Доктор физико-математических наук, профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев рекомендовал Владимиру Путину рассмотреть возможность применения ядерного оружия по западным регионам Украины, чтобы прекратить поступление помощи страны из Европы и США.