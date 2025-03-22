Доктор Мясников показал особую тренировку с яйцами

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Царьград

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  • Silver Kont
    Слова, слова... А противодействию лобби черножопой мрази никто ничего не противопоставил...Пять жёстких урок...
  • Олег Орлов
    А что? Может Троцкий любил народ, которым управлял?Или Ленин? Хотя по Ленину не скажу...Может и любил...Вот и Украину..."Он их ненавидит"...
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