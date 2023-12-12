В минувший понедельник Палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения.
В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России
Комментарии
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Алексей Мельник
Почему Россия до сих пор позволяет играть в одни ворота? Почему мы радуемся если нам позволяют продавать, а не идем в ответную атаку, зная их зависимость от нас по урану (хотя бы) не прекратить им продажу. Да и вообще сейчас Россия ведет войну с Америкой так какая торговля со своим противником, если гибнут наши люди!
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