В США одобрили законопроект о запрете импорта урана из России

Алексей Мельник

Почему Россия до сих пор позволяет играть в одни ворота? Почему мы радуемся если нам позволяют продавать, а не идем в ответную атаку, зная их зависимость от нас по урану (хотя бы) не прекратить им продажу. Да и вообще сейчас Россия ведет войну с Америкой так какая торговля со своим противником, если гибнут наши люди!