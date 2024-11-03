Марго Робби впервые стала мамой

У Марго Робби и Тома Акерли родился сын. Это первый ребенок как для 34-летней актрисы, так и для 34-летнего кинопродюсера.
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