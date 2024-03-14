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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Где в Петербурге можно отведать блюда арктической кухни

Где в Петербурге можно отведать блюда арктической кухни

Ценители арктической кухни могут побаловать себя в городе на Неве самыми разными вкусностями. Среди гурманов Петербурга популярен бургер с крабом под соусом из ягод, а вместо равиоли прекрасно заходят пельмени с олениной или лосятиной.

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