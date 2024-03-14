Где в Петербурге можно отведать блюда арктической кухни

Ценители арктической кухни могут побаловать себя в городе на Неве самыми разными вкусностями. Среди гурманов Петербурга популярен бургер с крабом под соусом из ягод, а вместо равиоли прекрасно заходят пельмени с олениной или лосятиной.
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