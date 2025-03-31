Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg Prauskov
    Долбить этих бандерофашистов 24 на 7!!!!Новости СВО: отме...
  • Anodtat
    Мы пытаемся объяснить 45 летнему дебилу, внуку и сыну заслуженных учителей, что есть что..А тут у меня перед глазами ...Пятая колонна в с...
  • Anodtat
    Неделю ко мне ходят на практику два студента.Оба не определяют время, по обычным стрелочным часам.Один из них не знае...Пятая колонна в с...

«ЗАПАД РАЗЫГРЫВАЕТ КАКОЙ-ТО ГИГАНТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»

«ЗАПАД РАЗЫГРЫВАЕТ КАКОЙ-ТО ГИГАНТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США мир очевидно вошел в новую эпоху, черты которой только формируются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
А мы всё обманываться рады, типа Трамп остановит войну, очередная обманная операция кнопка перегрузки, против России, ЦРУ придумала новый план
Ответить
3 час.
Валерий Самойлов
Как бы политики Запада не привели в азарте Русофобии к концу света!...
Ответить
1 час.
Lu Mo
Бомбоубежище при атомной войне - это всего лишь ужасная медленная смерть без единого шанса на выживание.
Ответить
54 мин.
наверх