С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США мир очевидно вошел в новую эпоху, черты которой только формируются.
«ЗАПАД РАЗЫГРЫВАЕТ КАКОЙ-ТО ГИГАНТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
А мы всё обманываться рады, типа Трамп остановит войну, очередная обманная операция кнопка перегрузки, против России, ЦРУ придумала новый план
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3 час.
Валерий Самойлов
Как бы политики Запада не привели в азарте Русофобии к концу света!...
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1 час.
Lu Mo
Бомбоубежище при атомной войне - это всего лишь ужасная медленная смерть без единого шанса на выживание.
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54 мин.
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