«ЗАПАД РАЗЫГРЫВАЕТ КАКОЙ-ТО ГИГАНТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ»

РР Русский Россиянин А мы всё обманываться рады, типа Трамп остановит войну, очередная обманная операция кнопка перегрузки, против России, ЦРУ придумала новый план

Валерий Самойлов Как бы политики Запада не привели в азарте Русофобии к концу света!...