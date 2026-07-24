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«Наш любимый»: Наталья Подольская показала встречу Никиты Преснякова с семьёй в Испании

«Наш любимый»: Наталья Подольская показала встречу Никиты Преснякова с семьёй в Испании

35-летний музыкант Никита Пресняков спустя год разлуки наконец увиделся с семьёй в Испании. Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, поделилась трогательными кадрами в личном блоге.

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