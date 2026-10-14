БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев готовят к капитуляции: «русские взорвут столичный мегаполис изнутри»

Киев готовят к капитуляции: «русские взорвут столичный мегаполис изнутри»

На Западе соревнуются в сочинении апокалиптических для Украины сценариев Константин Ольшанский Фото: Александр Щербак/ТАСС Ведущие западные медиа опубликовали несколько статей (почти дословно повторяющих друг друга, как под копирку): российское военное командование кардинально меняет стратегию ведения воздушной кампании против киевского режима Речь, конечно, не о классическом штурме украинской столицы, о чём продолжают рассуждать маргинальные блогеры.

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