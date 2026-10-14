Киев готовят к капитуляции: «русские взорвут столичный мегаполис изнутри»

На Западе соревнуются в сочинении апокалиптических для Украины сценариев Константин Ольшанский Фото: Александр Щербак/ТАСС Ведущие западные медиа опубликовали несколько статей (почти дословно повторяющих друг друга, как под копирку): российское военное командование кардинально меняет стратегию ведения воздушной кампании против киевского режима Речь, конечно, не о классическом штурме украинской столицы, о чём продолжают рассуждать маргинальные блогеры.