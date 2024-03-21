Сбер признали самым надежным банком России

Сбер вошел в число самых надежных банков России, следует из опубликованного рейтинга Forbes. По данным Forbes, на конец 2023 года избыток собственных средств в банковском секторе в России составил 5 трлн рублей, а чистая прибыль – 3,3 трлн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии