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Сбер признали самым надежным банком России

Сбер признали самым надежным банком России

Сбер вошел в число самых надежных банков России, следует из опубликованного рейтинга Forbes. По данным Forbes, на конец 2023 года избыток собственных средств в банковском секторе в России составил 5 трлн рублей, а чистая прибыль – 3,3 трлн рублей.

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