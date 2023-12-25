Вокруг света: Почему питбуль Корица родился с ушами-улитками и как сложилась cудьба собачки, покорившей интернет

Около пяти лет назад в американский приют доставили десять брошенных щенков питбуля. Поначалу они казались абсолютно одинаковыми, и только через неделю стало заметно, что с одной из собачек кое-что не так.
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