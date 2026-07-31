Таиланд превратился для русских туристов в смертельно опасную ловушку

Несколько эпизодов, один кошмарнее другого, произошедших за одну неделю — последнюю неделю июля — заставляют считать, что благословенный Таиланд, в который некогда выгоревшие российские офисники улетали «на зимовку», превратился в смертельную ловушку.
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