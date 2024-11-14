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Необычная внешность, удобный интерьер и неплохая динамика — какие еще бонусы есть у электрохэтчбека Ora 03 GT

Необычная внешность, удобный интерьер и неплохая динамика — какие еще бонусы есть у электрохэтчбека Ora 03 GT

﻿﻿Официальные импортеры не торопятся с выводом электромобилей на российский рынок — пока у нас есть с десяток моделей с аккумуляторным питанием, а продажи номер один — это продукция бренда Zeekr, импортируемая путем параллельного импорта.

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