Официальные импортеры не торопятся с выводом электромобилей на российский рынок — пока у нас есть с десяток моделей с аккумуляторным питанием, а продажи номер один — это продукция бренда Zeekr, импортируемая путем параллельного импорта.
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