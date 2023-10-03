Микасу из аниме «Атака титанов» показали в виде реальной девушки. На одном и...

Микасу из аниме «Атака титанов» показали в виде реальной девушки. На одном из изображений на героине почти нет одеждыЭнтузиаст с ником CosplAI воспользовался популярной нейросетью Stable Diffusion, чтобы увидеть, как могла бы выглядеть Микаса Аккерман из аниме «Атака титанов» в реальной жизни.