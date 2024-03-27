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Военное обозрение

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Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Китайский узел

Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Китайский узел

В 1930-х, с трудом преодолев последствия страшного землетрясения, Япония оказалась в тисках экономического кризиса, одним из путей разрешения которого ей виделась агрессия против раздираемого гражданской войной Китая; что в свою очередь не могло не привести к конфронтации с СССР.

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