Забытая победа: о налете советских бомбардировщиков на Тайвань. Китайский узел

В 1930-х, с трудом преодолев последствия страшного землетрясения, Япония оказалась в тисках экономического кризиса, одним из путей разрешения которого ей виделась агрессия против раздираемого гражданской войной Китая; что в свою очередь не могло не привести к конфронтации с СССР.