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Противоречивые сигналы из недр команды Байдена. Ростислав Ищенко

Противоречивые сигналы из недр команды Байдена. Ростислав Ищенко

Наблюдатели неоднократно обращали внимание на противоречивые сигналы, исходящие из недр администрации Байдена В один и тот же день разные чиновники могут пообещать новые санкции против «Северного потока – 2» и заморозку действующих санкций, гарантировать Киеву поддержку в случае «российской агрессии» и тут же заявить, что если Украина спровоцирует Россию, то никто Киев спасать не будет, потребовать от Германии отказа от энергетического сотрудничества с Россией и заявить, что США не будут давить на Берлин, чтобы не испортить с ним отношения.

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ВЛАДИМИР ЛАПИН
любые сигналы из прямой кишки и будут противоречивыми, сразу и не поймёшь, то ли запор, то ли понос, а может просто воздух испортить хотят......
Валентин Щербаков
Ничего удивительного в этих противоречиях нет, каков престарелый президент, таковы и его лживые бестолковые помощники..

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