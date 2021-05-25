Противоречивые сигналы из недр команды Байдена. Ростислав Ищенко

Наблюдатели неоднократно обращали внимание на противоречивые сигналы, исходящие из недр администрации Байдена В один и тот же день разные чиновники могут пообещать новые санкции против «Северного потока – 2» и заморозку действующих санкций, гарантировать Киеву поддержку в случае «российской агрессии» и тут же заявить, что если Украина спровоцирует Россию, то никто Киев спасать не будет, потребовать от Германии отказа от энергетического сотрудничества с Россией и заявить, что США не будут давить на Берлин, чтобы не испортить с ним отношения.