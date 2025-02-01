AP: Демократическая партия США выберет нового главу после провала на выборах

TASS/AP Демократическая партия США на съезде Национального комитета 1 февраля намерена избрать нового лидера в связи с провальным результатом выборов, на которых республиканцы получили большинство в обоих палатах конгресса, а президентом вновь стал Дональд Трамп.
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