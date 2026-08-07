Назначен временно исполняющий полномочия главы Сосновского округа

Временно исполняющим полномочия главы Сосновского муниципального округа назначен Сергей Попов, который до этого занимал должность первого заместителя главы района и курировал ЖКХ, дорожную и транспортную сферы, безопасность, сферу закупок и ряд других ключевых вопросов.