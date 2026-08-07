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Новости Тамбова

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Назначен временно исполняющий полномочия главы Сосновского округа

Назначен временно исполняющий полномочия главы Сосновского округа

Временно исполняющим полномочия главы Сосновского муниципального округа назначен Сергей Попов, который до этого занимал должность первого заместителя главы района и курировал ЖКХ, дорожную и транспортную сферы, безопасность, сферу закупок и ряд других ключевых вопросов.

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