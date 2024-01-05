В МИД рассказали о занимающихся вымогательством украинских кол-центрах

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов рассказал о многократных предупреждениях для западных государств об опасности создания на Украине IT-армии.
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