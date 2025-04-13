Певица Слава находится в поисках нового мужчины после развода с мужем

Около двух десятков лет певица Слава была в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. За это время пара неоднократно расходилась и снова мирилась, и поклонники уже привыкли к их громким расставаниям.
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