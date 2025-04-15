Миронов предложил дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой предоставить семьям с детьми жилье на условиях социального найма, с возможностью последующего выкупа.
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