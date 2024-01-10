В Краснодарском крае внук обвинил медперсонал больницы в жестоком обращении к своему деду

В Краснодарском крае внук обвинил медперсонал больницы в жестоком обращении к своему дедуЖитель Славянска-на-Кубани Краснодарского края записал видеообращение, в котором рассказал о жестоком обращении со своим дедом.
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