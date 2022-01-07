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Провал «майдана» в Казахстане для США опаснее, чем поражение в Афганистане

Провал «майдана» в Казахстане для США опаснее, чем поражение в Афганистане

События в современном мире меняются с воистину калейдоскопической скоростью. Или нам просто так кажется, поскольку моменты, за которыми мы наблюдаем, суть всего лишь «финальные кадры» и конечные результаты многоходовых комбинаций, планирование и развитие которых проходило незримо для всех? На момент написания данной статьи из Алматы все еще поступают сообщения о ведущейся в городе «зачистке» от погромщиков и террористов, периодически переходящей в настоящие уличные бои.

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