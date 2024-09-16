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Объявлен состав жюри Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво»

Объявлен состав жюри Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво»

Судить картины участников будут мэтры из пяти стран. Пресс-служба Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», организаторами которого выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа», впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября.

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