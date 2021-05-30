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Когда Россия перестанет подкупать туземных вождей?

Когда Россия перестанет подкупать туземных вождей?

Понаблюдала за встречей Путина и гражданина, называемого папой Коли. Обратила внимание вот на что.Первое.

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Вера смелых
Вера смелых
Вера смелых
Вера смелых
Вера смелых
Вера смелых
Многовекторный, который "левой сиськой" вскармливал русофобию в своем колхозе, как сам и признался, а правой подкармливал фашистов в Бандерине. Не зря же клялся в вечной дружбе и Потроху, и пиндосу: " Я со всей душой приложу все силы, чтобы... " , все сделаю, что скажете, лепшие друзи! Как эти друзи жопу ему подпалят - бежит к Путину, хитрозачесанный. Уже от его вида тошнит! Так и будет болтаться, как говно в проруби, выпрашивая подачки.
Андрей
всё верно.Свидомый он всегда свидомый
Венелайне Поручик
Ответ очевиден - перестанет, когда оных вождей не станет, за ненадобностью.
Юрий Можейко
Можно было бы и без сарказма. Как говорят женщины из народа, не пьёт - уже хорошо. А ОСТАЛЬНОЕ - НЕ ВАШЕГО УМА ДЕЛО - ПОЛИТИКА.
Михаил Васильев
Авторишка явный провокатор, тявкающий из подворотни!
Владимир Eвтушенко
Страшен и омерзитенлен не столько автор, сколько подонки, что плюсуют подонку-авторше.
Olga Kirsanova
ктобы меня повозил. ..встряхнуться- понаблюдать, поразмыслить... а ведь когда-то ездила..
Владимир Eвтушенко
Вера смелых, какая же ты антироссийская навальная мразь и грязь. Ведь в политике ты ниже нуля, так нет, гавкаешь здесь, либерошваль.
Виктор
Либерошваль ты, нетоварищ на "о".
Владимир Eвтушенко
Либерошваль ты, нетоварищ без фамилии холуй США и Запада.
Валентина Купцова
Никогда не верила Лукашенко и не верю. Ни разу и нигде не поддержал нашу страну! Сдаст опять!
Виктор
Туземных вождей надо кормить издалека, не приближая к себе.

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